Kontaveit: pärast matšpalli päästmist sain mängule küüned taha

Viimati kuu aega tagasi Madridis väljakul käinud ja seejärel tervisemure küüsi langenud Kontaveit ütles alustuseks, et võidu üle on tal loomulikult hea meel. «Aga tajusin väljakule astudes ärevust, ma ei tundnud end mugavalt. Esimeste ringide mängud on alati närvilised. Tavaliselt läheb mängu käigus asi peagi paremaks, kuid seekord juhtus see alles kolmandas setis. Siis tundsin end vabalt, läksin vabalt lööma, tundsin end kindlalt,» rääkis Kontaveit enda emotsioonidest.