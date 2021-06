F1 maailmameister: Vettel teenib miljoneid, miks ta peaks karjääri lõpetama?

Ka tänavune hooaeg pole Vetteli jaoks just kõige paremini alanud, kuid veidi tõstis lootusi viimati Monaco GP-l saavutatud viies koht. Siiski on väga ebatõenäoline, et 33-aastane sakslane esikohtade eest võitelma hakkaks.

Villeneuve usub aga, et senikaua kuni Aston Martini võistkonna omanik Lawrence Stroll Vetteliga rahul on, siis pole põhjust tippspordist lahkuda. «Inimesed räägivad alati, et ta ei võida ja peaks juba lõpetama. Sedasi on kõikidel elukutsetel. Samas on see tema töökoht ja sealt tuleb tema sissetulek. Ta teenib miljoneid ja miks ta peakski lõpetama,» selgitas Villeneuve.