Ainulaadne võimalus: kandideeri koduse võrkpalli EM-finaalturniiri vabatahtlikuks!

«Vabatahtlik saab huvitava töökogemuse, uued tutvused, ühtekuuluvustunde ning oma suhtlemisoskuse proovile panna. Minu jaoks on see emotsioon kirjeldamatu, mille saan, kui üritus on hästi korda läinud ning osalejad on siiralt tänulikud ja rõõmsad. Läbi selle tunnen alati suurt uhkust iseenda ning oma meeskonna üle ja heameelt, et meis kõigis on läbi uudse ja huvitava kogemuse rohkem sisu,» räägib Hütsi oma kogemusest vabatahtlikuna.