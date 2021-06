Rootsi jäähokit tabas kõigi aegade suurim fiasko

Toona mängis MMil vaid kaheksa meeskonda ning Rootsi lõpetas turniiri kuuenda kohaga. Tänapäeval mängib MMil 16 koondist. Et Rootsi jäi alagrupis viiendaks, tähendab see 9.–10. kohta. Nii kehvalt on Tre Kronoril (Kolm Krooni, Rootsi hokikoondise hüüdnimi – toim) läinud vaid korra, 1937. aastal tuli leppida samuti 9. kohaga.