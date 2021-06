Hirmsalt kukkunud suusahüppaja lõpetas pika vaikuse: ma võinuks ärgata hoopis teise inimesena

Nüüd andis Tande kodumaal viimaks pika videointervjuu, kus avaldas, et ei mäleta juhtunust mitte midagi. «Nad eeldasid, et ma olin kaks kuni kolm minutit pulsita, seega asi polnud lihtsalt niisama. Kukkumisest endast ei mäleta ma mitte midagi. Viimane asi, mida tean, oli see, et ma olin oma õe ja tema poiss-sõbraga jalutamas päev enne Sloveeniasse minekut,» sõnas norralane.

Tande leidis aga, et mõnes mõttes on see, et ta kukkumisest midagi ei mäleta, hea. «Kui ma teiste kuttidega viimaks kohtusin, siis mulle tundus, et nende jaoks oli kõik isegi suurem šokk. Sest nemad reaalselt mäletasid seda, mina mitte,» jätkas norralane, kelle rangluud hoiab nüüd koos kümme kruvi.