Tuntud ralliajakirjanik: kui Ogier tuleb maailmameistriks võib ta jätkata täiskohaga sõitmist

«Mõni aeg tagasi kirjutasin loo, kus pakkusin välja teooria, et Hyundai otsus jätkata Ott Tänaku ja Thierry Neuville'iga tõstis sõitjateturul kõige kesksemasse rolli Eflyn Evansi. See lugu jõudis olla üleval alla tunni, kui sain ühelt kogenud teeninduspargi liikmelt kõne. «Las sa tõesti arvad, et võti on Elfyni käes?» küsis ta. «Aga Ogier? Tema on see mees, kes tegelikult võtit enda käes hoiab»,» kirjutab Evans.

Kauase staažiga põrinažurnalist tunnistas, et ta polnud Ogier'd ära unustanud, kuid lihtsalt ei uskunud, et prantslane võiks järgmisel aastal enam põhisõitjana jätkata. Nüüd on Evans aga oma arvamust muutnud.

«Tuleb välja, et Ogier võib olla järgmisel hooajal märksa tegusam. Selgub, et kui ta on võimeline võitma järjekorraks kaheksanda MM-tiitli, jääb ta 2022. aastat paigale sinna, kus praegu on,» kirjutab Evans nüüd.

«Ogier on siiani küll järjekindlalt rääkinud, et teda ei huvita Sebastien Loebile kuuluva rekordi ehk üheksa MM-tiitli jahtimine, kuid olen kindel, et tegelikult on see ikkagi teemaks. Kui sa jõuad juba kaheksandani ning sõidad jätkuvalt sellise tiimi nagu Toyota ridades, peab sul lihtsalt tekkima kiusatus kuu ja tähtede poole pürgida,» leiab Evans ning lisab, et vanus ei tohiks samamoodi rolli hakata mängima. Sest kui Ogier on praegu 37-aastane, siis Loeb oli üheksandat tiitlit võites 38-aastane.