Algab Rally Estonia rallipasside müük

2021. aasta FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapi, 15-18. juulil sõidetava WRC Rally Estonia rallipasside müük algab www.rallyestonia.ee/pood lehel reedel, 4. juunil kell 10.00. Ka tänavu on kasutusel eelmisel aastal ennast õigustanud rallipasside paketid, kus igas grupis on kuni kaheksa pealtvaatamiskohta. Kokku tulevad müüki 16 erineva grupi rallipassid (sh. 1 matkasuvilatele mõeldud rallipassi grupp). Igasse gruppi müüakse kuni 1000 rallipassi. Lisaks tulevad müügile ka 3 VIP passi gruppi. Rallipassi hind täiskasvanule on 79 eurot.

Selleks, et ostuprotsess oleks sujuv, on hea tutvuda nii ostutingimuste kui rallipasside gruppide sisuga ehk selles olevate pealtvaatamiskohtadega. Palume aegsasti oma seltskonnaga panna paika plaan, millist rallipassi gruppi sooviksite osta ja kindlasti ka teine eelistus, kui esimene eelistus peaks läbi müüdama. Rallipassi grupid on koostatud selliselt, et jõuaksid oma seltskonnaga ilma kiirustamata kõiki grupile ette nähtud alasid rallinädalavahetuse jooksul külastada.