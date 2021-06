Ralliportaal: Toyota on võtnud sihikule Sordo palkamise Hyundaist

On teada, et Ogier ei plaani järgmisel aastal enam tervet hooaega kaasa sõita ning nõnda seisab Toyota valiku ees, keda palgata n-ö kolmandaks/neljandaks sõitjaks. Toyota tehnilise direktori Tom Fowleri sõnul on just prantslase sõna see, mis maksab selles valikus kõige enam.

«Kõik oleneb sellest, mida Sebastien soovib teha. Kui ta tahab sõita ainult üksikuid rallisid, siis läheb eriti keeruliseks ja kentsakaks. Kui see number suureneb poolele hooajale, siis on olukord hoopis lihtsam,» sõnas Fowler ralliportaalile Dirtfish.

Ühe kuulujutuna on lauale löödud Lappi nimi, kes naaseks Toyotasse. Sõitis ta ju seal nii 2017. kui ka 2018. aastal. Sama suurelt räägitakse ka Dani Sordo palkamisest.

«Ma mõistan, miks inimesed räägivad just Sordost, kuna tal on sarnane kogemus olemas juba Hyundai meeskonnast. Olen samuti neid jutte kuulnud ja ma ei ütle, kas need ongi kuulujutud või oleme päriselt temaga suhelnud,» kostis Fowler.

Dirtfishi andmetel on Toyota juba Lappiga antud teemast rääkinud ning nad on rahul, kuidas soomlane tänavu juba enda taset tõestanud WRC2 tasemel. «Meie rallipealik Jari-Matti Latvala ja Lappi teavad üksteist päris hästi. Latvala ilmselt tunnetab, et Lappi oleks hea valik. Samuti on nad sellest juba rääkinud,» lausus tehniline direktor.