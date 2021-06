Ringrajasõidu Eesti meistrivõistlused saavad sisse täishoo Audruringil

Eesti meistritiitel on mängus kolmes klassis: BMW 325 Cup avas oma hooaja juba maikuus Riias, kuid ajaloolistele vormelautode kahele klassile on juunikuine võistlus Audruringil meistrisarja esimene.

Vormelid võistlevad ajalooliste nimetustega klassides Eastern ja Mondial. Valdavalt koosneb stardirivi Eestis toodetud Estonia vormelitest, mis tähendab, et Henkell Estonian Grand Prix pakub head võimalust näha Eesti autonduse- ja võidusõiduajaloo olulise peatüki esindajaid omavahel võidu sõitmas.

Möödunud aastal klassis Eastern Eesti karikavõitjaks tulnud Jaak Kuul ütleb, et ajalooliste vormelite sari sobib harrastamiseks inimesele, kellele meeldib ise autot ehitada või peab tal olema väga hea mehaanik. «Alustada tasub Easterniga, sest selle tehnilised piirangud on rangemad. Väiksema võimsusega mootor ei koorma nii palju jõuülekannet ja töökindlus on parem. Kui üldiselt öelda, siis käelised oskused ja tehniline taip tulevad ajalooliste vormelite sõidus ainult kasuks.»