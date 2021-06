Kõmulise F1-sõitja isa kritiseeris Venemaad: teil on sportlastest kama kaks!

Venemaa ühe aasta pikkune ajateenistus on kohustuslik 18-27-aastastele meestele, ehkki paljude jaoks tüütust kohustusest on võimalik teatud erandite näol eemale jääda.

«Tal on vormelihooajal 23 etappi, aga talle öeldakse, et ta peab ajateenistuse jaoks käima laagrites. Riigil on sportlastest kama kaks,» sõnas Mazepin. «Nikitale öeldi hiljuti, et kui ta ei ole poolteist kuud sõjaväe õppelaagris, ei läbi ta ajateenistust. Probleem ei kehti Nikita Mazepini, vaid kõikide Venemaa sportlaste kohta.»