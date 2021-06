Bottas tegi Monaco fiasko kohta ootamatu avalduse

Kui esialgu näitati näpuga mehaaniku peale, kes ei tulnud ratta eemaldamisega toime, siis Mercedese pealiku Toto Wolffi antud selgitusest võis välja lugeda, et süüdi oli soomlasest piloot: «Valtteri jäi veidi liiga vara seisma ja seetõttu pidi mehaanik kehva nurga alt rehvi hakkama lahti võtma. Sellega vigastati üht polti ja ratast ei saanudki eemaldada,» selgitas Wolff.

«Mul endal oli boksipeatuste suhtes erinevaid kahtlusi tekkinud juba nädalaid varem ja ma teavitasin sellest ka võistkonda. Seega ei oleks tohtinud selline olukord tulla kellelegi üllatusena. Me teame, et me ei ole boksipeatustes ideaalsed ja üritame sellele tulevikus rohkem tähelepanu pöörata.»