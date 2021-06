Paljud spordifännid on kindlasti planeerinud juuli lõpust kuni augusti keskpaigani pausi, et elada kaasa olümpiamängudele, mida neil on võimalik televisiooni vahendusel vaadata. 24. augustist kuni 5. septembrini toimuvad Tokyos paraolümpiamängud, kuid nendega on lugu teine. Kuigi Eestil on seal medalilootusi tõenäoliselt isegi rohkem kui tavaolümpial, omadele televisiooni vahendusel kaasa elada võimalik ei ole.