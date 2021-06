Soome plaanib mängus Eestiga kasutada oma tugevaimat edurivi

Soomlaste peatreener Markku Kanerva raporteeris päev enne Eestiga peetavat maavõistlust antud pressikonverentsil, et mai alguses koduklubis Norwich Citys hüppeliigest vigastanud staarründaja Teemu Pukki on paranenud ja valmis Eesti vastu platsile jooksma.

«Teemu taastumine on kulgenud väga hästi ja võib juhtuda, et ta on homme Eesti vastu platsil. Ta harjutas eile täie jõuga ja kõik mängijad teevad ka tänase treeningu kaasa,» kirjeldas Kanerva Soome koondise esiründaja hetkeseisu, vahendas Soccernet.ee.