Mäel seisab ees elu tähtsaim võistlus ning asjaolude kokkulangemise tulemusena saab ta viimast lihvi anda vaat et parimates võimalikes tingimustes. Treener Ahto Raska organiseeris kodumaale esimese sel tasemel rahvusvahelise naistele mõeldud laagri, ning osalejad on nõnda rahule jäänud, et pärast jaanipäeva kogunetakse uuesti Tallinna.

«Olen ülimalt õnnelik, et selline laager toimub Eestis! Treeneri on ära teinud meeletu organiseerimistöö. See näitab ka, et kõik usaldavad Ahtot ja tema treeninguplaane,» ütleb Mäe.