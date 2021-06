Katkestanud Egon Kaur: mingit kivi polnud, ratas lihtsalt eraldus

Esiti arvas Kaur, et selle põhjustas mõni rajal olnud kivi, kuid praeguseks teab ta, et nii see polnud. «Ei teagi täpselt [miks nii juhtus]. Esialgu arvasin, et oli mingi kivi, mida ei näinud, aga olen saanud juba videot näha ja mingit kivi polnud. Üks hetk ratas lihtsalt läks: nägin vasakust aknast, kuidas ta koos kõigega - poolteljed ja asjad - minema paneb,» sõnas Kaur usutluses Postimehe ralliraadiole. «Ei tea, kuidas see võimalik on. Tulime muidu väga viisakalt.»

Väljend viisakas on sealjuures isegi tagasihoidlik, sest avakatse vaheajapunktides näitas Kaur R5-klassi ninameeste Mads Östbergi ja Andreas Mikkelseniga enam-vähem võrdset minekut. Kuidas eestlane ise enda hoogu avakatsel tunnetas? «Tunne oli selline, et on libe ning kaotan kõvasti aega. Tundus tõesti, et aega jäi rajale, aga juu siis tegelikult oli okei. Vähemalt tunde järgi oli kõva uisutamine: ei saanud väga head rütmi kätte ja tulime kindlalt finišis suunas, ent ei õnnestunud ka nii,» jätkas Kaur.

Kuigi Sardiinia ralli on tuntud oma karmide olude poolest, oli avakatse eestlase hinnangul üks viisakamaid. Seda valusem säärane rajapervele jäämine aga on. «Esimene katse on üks paremaid katseid siin rallil, ülejäänud on oluliselt hullemad. Seda üllatavam see praegune juhtumine on: katse oli ikkagi väga hea ning väga kehva rajaosa siin polnud,» lausus Kaur.