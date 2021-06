Ainsana Tänakuga sammu pidanud Rovanperä lõhkus neljandal katsel auto ning katkestas

Soomlane jäi katsel vahepeal ka seisma, et lasta selja taga startinud tiimikaaslane Takamoto Katsuta mööda.

Toyota spordidirektor Kaj Lindström kommenteeris juhunut lõunapausil järgnevalt: «Ühes paremkurvis sai vedrustus kannatada. Milles täpselt probleem on, seda me ei tea, aga see oli katkestamise põhjus. Täpsemalt saame ülevaate, kui auto uuesti hooldualasse jõuab.»