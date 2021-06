Peatreener Énard iseloomustab mängijaid: kes on naljamees, kes pidevalt «kuskil ära», kes kõige vaiksem ja kes võiksid olla kaksikud?

Mart Naaber. «Hetkel on ta koosseisust väljas, aga see ei tähenda, et ta on maha kantud. Tahtsin hetkel rohkem Alexit arendada. Aga temagi on füüsiliselt võimas ja persoonina väga-väga naljakas, kellega saab palju nalja ka justkui tühja koha pealt. Mart on ka väga hästi treenitav mängija ning temalgi on veel arenguruumi, sest ta alustas võrkpalliga üsna hilja.»

Nurgaründajad:

Kristo Kollo. «Kogenud mängumees, kes on vastuvõtuosakonna tugitala. Vahel on ta enda vastu liiga karm ja laseb tujul liiga kergelt langeda. Ta pole kunagi rahul, mis on ühelt poolt hea, ent vahel tema enda jaoks liiga negatiivne. Samas näitab see, et ta tahab olla perfektne.»

Märt Tammearu. «Märt on minu jaoks väga suure potentsiaaliga. Arendama peab ta vastuvõttu, aga rünnak, blokk ja serv ning ka kaitsemäng on juba praegu väga head. Ta on palju mänginud ka rannavollet, mis teeb tema rünnaku väga mitmekülgseks. Kannab tulevikus suure tõenäosusega koondises kandvat rolli.»

Albert Hurt. «Suurepäraste füüsiliste võimetega ja ülivõimsa hüppega. Temalgi on väga mitmekesine rünnakuarsenal ja hea rünnakukõrgus. Albert on ka väga tark mängija, parandama peab ta vastuvõttu. Suure tulevikuga mängumees.»

Karli Allik. «Eelmisel hooajal teda meiega polnud, aga nägin teda palju Saksamaal ja Karli tegi suurepärase hooaja, olles tihti Netzhoppersis liidrirollis. Rünnakul nutikas ja väga hea serviga ning suur võitleja. Mulle meeldib eriti tema võitlejamentaliteet. Väga huvitav mängumees.»

Stefan Kaibald. «Temal pole sellist rünnakujõudu nagu mõnel teisel nurgamehel, aga Stefan on väga hea vastuvõtuga ning hea üldmänguga. Meeskonnale kindlasti vajalik lüli, keda saab kasutada ka liberona. Inimesena vaikne ja rahulik.»

Robert Täht. «Robi on Eesti koondise mänguline liider, oma olemuselt võitja. Meie nr 1 nurgamees, kellel on suur vastutus igas asjas. Ta on väga võitluslik ja tahab igas väikses harjutuses samuti võita. See on sportlase jaoks suurepärane omadus. Nii kui trennis läheb mingis harjutuses nii-öelda võidu peale tegemiseks, muutub Robi käitumine ja fookus totaalselt. Tema jaoks võrdub võistlusmoment alati suure tahtmisega võita.»

Martti Juhkami. «Kogenud mängumees, kes on muutunud ka vastuvõtul stabiilsemaks. Mujal oli ta juba varem suurepärane. Toob meeskonda kogemust, eelmisel aastal temaga töötades oli tunda, et temalgi on tugevad liidriomadused.»

Andrus Raadik. «Raadik toob oma enesekindla olekuga koondisse kogemust, samuti on ta suur võitleja, kes kunagi alla ei anna. Tema puhul on väga oluline ka emotsionaalsus, mis võib raskel hetkel meeskonnale üle kanduda.»

Diagonaalründajad:

Oliver Venno. «Olku on nagu suur karumõmmi! Hästi rahulik ja muhe mees, kes väga palju emotsioone välja ei näita. Vahel ma ootan, et ta oleks sõnakam, aga see pole tema iseloom ja ma lepin sellega. Sest tean, et isegi kui see välja ei paista, siis ma saan aru, et seesmiselt ta põleb. Teda peab natukene tundma, et mõista, et ta on suur võitleja ja kui toimub mäng või võistlus, siis ta pingutab alati maksimaalselt. Kui aga võistlus ei käi, siis võtab ta natukene vabamalt (naerab - toim.).»

Renee Teppan. «Suure karakteriga mängija. Renee keeb vahel üle ja reageerib väga kiiresti ning hiljem saab aru, et oleks pidanud ehk vait olema. Ta on väga tark, lihtsalt vahel liiga emotsionaalne. Aga seesama emotsionaalsus tuleb tihti meeskonnale ka kasuks, sest just tema on see, kes tõmbab kogu meeskonna käima. Tema ja Olku jagavad selle positsiooni omavahel ilusti ära.»

Liberod:

Silver Maar. «Väga tagasihoidlik ja vaikne. Vahel ma kutsun teda Bernardoks, kes oli Zorro filmis peategelase vaikne (teeskles kurti) abimees. Tahan, et Silver teeks kõvemat häält ja püüan seda temast kuidagi kätte saada. Ta on veel noor, aga see vaikne olek tuleneb tema olemusest, mitte vanusest. Temast ei saa kunagi uut Rait Rikbergi (rääkimise osas), aga mingil määral saab ta seda osa arendada. Tema vastuvõtt ja kaitsemäng on head ja ta mõistab ka taktikat hästi.»