Tänak näitas võimu, teised eestlased ebaõnnestusid

Just selle eesmärgiga läkski Tänak eile rajale, sest põhikonkurendid Sé​bastien Ogier ja Elfyn Evans olid tolmus sunnitud teistele rada puhastama. Just Sardiinias on teepuhastamisel MM-sarjas kõige suurem osa, kuna lahtist kruusa on lihtsalt niivõrd palju. Nõnda kasvas Tänaku edu iga katsega ning temale tuli kasuks ka Kalle Rovanperä katkestamine teisel kiiruskatsel.