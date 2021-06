Inglismaa koondise peatreener: fännid saavad põlvitamisest valesti aru

Juba peaaegu aasta aega on paljudes Euroopa vutiliigades kehtinud Black Lives Matter kampaania raames kirjutamata reegel, et enne kohtumise algust langetakse, rasside võrdsusele viidates, ühele põlvele.

Säärane rituaal on põhjustanud paljude fännide seas aga suurt pahameelt. Erandiks ei olnud ka mitmed Inglismaa koondise kodumängule sõitnud poolehoidjad, kes otsustasid põlvitamise maha vilistada.

Southgate arvates on fännid ettevõtmise eesmärgist valesti aru saanud. «Ma arvan, et paljud inimesed tõlgendavad seda poliitilise seisukohana. See ei ole aga põhjus miks mängijad nii teevad,» sõnas peatreener Sky Sportsile.