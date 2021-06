Ongi kõik: Himki ei osale järgmisel hooajal korvpalli Ühisliigas

Himki loodi 1997. aastal ning osales Ühisliigas selle loomisest (2008) saati. Himki on ainus klubi, kel on Ühisliigas õnnestunud CSKA troonilt tõugata, see juhtus 2011. aastal. Kahel korral on klubi võitnud EuroCupi (2012, 2015).