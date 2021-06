Latvala muretseb Rovanperä pärast: see hakkab teda sööma

Hooaega säravalt alustanud ja kahe etapi järel MM-sarja liidriks tõusnud Rovanperä esitused pole viimasel ajal sujunud. Ebaõnnestumised algasid Horvaatias, kus ta ta esimesena rajale pääsedes kihutas juba avakatsel kraavi. Võistlus jäi hoobilt katki.

Portugalis näitas soomlane head tempot, kuid 14. kiiruskatse eel jättis ta võitluspäeva ootamatult pooleli. Toyota tiim teatas vaid, et «tegemist oli tehnilise probleemiga.» Rovanperä naasis küll rajale ja teenis punktikatselt kaks silma, ent see oli väike lohutus.

Sel nädalal Sardiinias oli tema ainus, kes Ott Tänakule natukenegi vastu sai. Avapäeva neljandal kiiruskatsel ütles üles aga noormehe Yarise vedrustus ja ta jäi raja kõrvale. Rovanperä jätkab täna küll super-ralli süsteemis, aga suured punktid libisesid taas käest.

«Kahjuks pole endiselt teada, miks vedrustus katki läks,» tunnistas Toyota tiimipealik Jari-Matti Latavala kodumaa meediale. «Kallel on seljataha jäänud paar rasket võistlust. Lootsime, et nüüd asi pareneb. Ta näitas alguses väga head kiirust. Olin šokeeritud, kui ta ütles, et võtab veel rahulikult.»

Endine rallimees teab omast käest, et ebaõnnestumised mõjuvad vaimujõule. «Mäletan, et mul oli karjääris ühel perioodil viis järjestikust halba võistlust. See hakkab meest sööma. Kolm ebaõnnestumist söövad kindlasti ka Kallet.»