UFC-võitleja kahtlustab pettust: Jake Paul võidab matši, sest tema vastasel on vaja alimente maksta

«Pole kahtlustki, et ta valib endale vastased, kes on karjääri lõpusirgel. Ärge saage valesti aru, Tyronil on suur pärand. Ta oli mitu korda maailmameister, kuid tema aeg on möödas. Ta on peaaegu 40-aastane. Jake valib õigeid vastaseid, kes on karjääri lõpus ja kelle kütusepaak on juba tühi. Tegelikult on see kurb,» lausus Covington.