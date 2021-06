Imeline: Jüri Vips võitis F2-sarjas sõidu!

Õige pea möödus Vips ka Beckmannist. See toimus üheksanda ringi alguses stardisirgel. Lõpuks edestas eestlane sakslast 3,2 sekundiga. Muide, Beckmann sõnas raadio teel oma tiimile, et Vips oli sõidus lihtsalt nii kiire. «Ma ei suutnud temaga sammu pidada,» lisas ta pärast sõitu intervjuud jagades.

Tegemist on Vipsi esimese võiduga F2-sarjas. Ta on varem mahtunud kaks korda poodiumile: mullu Mugello ja tänavu Monaco sprindisõidus.

«Seni pole olnud lihtne hooaeg, aga juba eelmine etapp Monacos polnud kehv. Nüüd on asjad hakanud paika loksuma ja hooaeg läheb minu jaoks ainult paremaks,» sõnas Vips pärast sõitu tehtud lühiintervjuus.

Võidu eest teenis Vips 15 punkti ning tal on sel hooajal koos 38 silma. See annab 20-aastasele Tallinnast pärit noormehele kaheksanda koha. 78 punktiga on liidriohjad hiinlase Guanyu Zhou käes.