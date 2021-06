Oma nahavärvi häbenenud jalgpallur sooritas rassismi tõttu enesetapu

«Aja jooksul miski minus muutus. Ma hakkasin oma nahavärvi häbenema, kartes seda, et inimesed peavad mind immigrandiks. Tunnetasin pidevalt kohustust tõestada, et olen samasugune nagu nemad, et olen Itaallane ja olen valge,» kirjutas Visin 2019. aastal oma sõpradele ja psühhiaatrile.