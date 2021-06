Mängu lisaajale viinud Veesaar võitis Madridi Realiga Euroliiga

Veesaar tegi igati korraliku esituse, sest just tema kaks sekundit enne normaalaja lõppu tabatud kahene viis kohtumise lisaajale.

206cm pikkune Veesaar on Valencias toimuva turniiri jooksul näidanud väga korralikke viskeprotsente. Keskmiselt 24,57 minutiga on ta visanud 13 punkti. Lähedalt on Veesaar tabanud kolme mängu peale 13/10 (76,9%), kolmeseid 8/4 (50%) ja vabaviskeid 8/7 (87,5%). Turniiri avapäeval murti kindlalt 79:65 maha Kaunase Žalgiris. Villerbaunne'i ASVEL alistati numbritega 82:80 ja Belgradi Cverna Zvezda 83:71.