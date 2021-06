Nii tema kui ka teiste koondislaste sõnul oli kahe nädalavahetuse võtmefraas ühtne tegutsemine. «Meil oli palju vahetusi ja need, kes mängudes sekkusid, tõid vajalikku energiat. Tihedust meil jagus ja see on hea. Nurisemiseks otseselt põhjust pole, aga parandamisruumi on siin ja seal küll.»