Motodünastia jätk: järgmine Leok tõusis poodiumi kõrgeimale astmele

Ka teises sõidus näitas Aigar Leoki poeg Lucas, et just tema on selle nädalavahetuse parim. Ta asus taas stardi järel sõitu juhtima ning hoidis liidrikohta finišini. Teine koht kuulus seekord valgevenelasele Aliaksandr Frydlenderile (KTM) ja kolmas oli Enriko Peilman.