KUULSUSTE HALL ⟩ Meie Erika – maailma kiireim naine rattasadulas

Ühtlasi ületas Salumäe Argylli trekil peetud universiaadivõistlustel 1 km paigaltstardist sõidu kehtiva maailmarekordi ja kuigi see numbrikohendus jäeti ametlikult kinnitamata, ei muutnud niisugune väike tagasilöök üldist suurt pilti: just rekordite püstitamisest sai tema jaoks järgnevate aastate kaubamärk.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum avaldab koostöös Postimehega loo igast Eesti spordi kuulsuste halli avaliikmest – seega on tulemas 50 artiklit eelmise sajandi kõige silmapaistvamatest sportlastest ja sporditegelastest. Käesolev lugu on järjekorras kümnes.

Maailmarekordeid langes ridamisi

Soul 1988 – ärkamise aeg

Tallinnasse Raekoja platsile kogunenud inimmeri tervitab olümpiavõitjaid Erika Salumäed ja Tiit Sokku (1988). Näha on ka ambitsioonikat loosungit, mis nõuab Eestile iseseisvat pääsu Barcelona olümpiale. See soov oli määratud täituma! FOTO: Eesti spordi- ja olümpiamuuseum

Barcelona 1992

Tagantjärele on ilmselt võimatu kindlaks teha, kui paljud 1988. aastal päriselt uskusid, et Eesti koondis tõesti Barcelona olümpial kaasa teeb, ent nii see ometi läks. 1991. aastal tormiliselt kulgenud poliitiliste sündmuste käigus sai Eesti uuesti iseseisvaks ning meie sportlased võisidki 1992. aasta Albertville’i talimängudel ja sama aasta Barcelona suvemängudel osaleda sinimustvalge lipu all.