Võidulainel Eesti kohtub Euroopa Kuldliiga poolfinaalis tiitlikaitsjaga

Eesti koondise diagonaalründaja Renee Teppan usub, et finaalturniiril on kõik enda kätes. «Türgi on selline ühemehešõu ja selline asi on meile sobinud,» viitab Teppan türklaste liidrile Adis Lagumdzijale, kes alagrupiturniiril meeskonda selgelt vedanud on. «Ukraina on nüüd samuti täiskoosseisus ja paberil päris hirmuäratav, aga mänge vaadates neil rünnakul ka streigib see mootor. Pigem on nad vastased serviga ära murdnud. Saab igal juhul põnev olema, sest kõik on võimalik ja kõik on meie enda kätes. On väga oluline, mida me ise need poolteist nädalat nüüd teeme trennis,» lisab Teppan.