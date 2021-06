Chelsea kaalub ulmelise summa eest Haalandit osta

Haalandi lepingusse on kirjutatud väljaostuklausel, mis jääb kuuldavasti 75 – 100 miljoni euro vahele. Küll aga hakkab klausel kehtima alles 2022. aasta suvest. See tähendab, et kui keegi peaks Haalandit juba tänavu tahtma, tuleb tal välja käia hoopis suurem summa. Mingisugust kohustust Dortmundil ründajat müüa pole.