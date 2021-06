Karjääri esimest slämmiturniiri võitu jahtiv Zverev on sellele kõige lähemale jõudnud 2020. aasta USA lahtistel, kus ta kaotas finaalis Dominic Thiemile. Prantsusmaa lahtistel oli seni tema parim saavutus veerandfinaal, kuhu ta jõudis nii 2018. kui ka 2019. aastal.

Sakslase poolfinaali vastane on kas Stefanos Tsitsipas (ATP 5.) või Daniil Medvedev (ATP 2.). «Väga tore on poolfinaali jõuda, kuid see mind ei rahulda. Mängin üldiselt päris hästi ja loodan isegi paremini jätkata,» sõnas Zverev.