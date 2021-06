Randma on võistluste korraldajana teinud malemaailmas endale nõnda hea nime, et väliskülalistest moodustub järjekord. «Pandeemia on kestnud üle aasta ja praegu tahavad kõik mängida. Näiteks Ušenina kuulis turniirist Sergei Tiviakovi vahendusel ja helistas mulle ise. Ta elab Harkivis, sealt pole lihtne Eestisse tulla, aga kohale ta jõudis ja andis oma panuse turniiri taseme tõstmisse,» ütles Randma.