Jüri Vips koputab F1 uksele. Kes peaks Red Bulli tiimides talle oma koha loovutama?

20-aastasele Vipsile ja tema abilisele Marko Asmerile on tänavuse hooaja A ja O endiselt F2 sari. Pärast detsembris toimunud esimest F1 testi ütles Vips usutluses Postimehele, et 2022. aastaks F1sse pääsemiseks peab ta ilmselt F2 sarja võitma.

F2 meistreid on välja selgitatud 2017. aastast ning vaid korra on võitja F1 kohast ilma jäänud. Vips kuulub aga Red Bulli juuniortiimi ning tiitlivõidust olulisemgi on olla kiirem teistest sama programmi konkurentidest. F2s osaleb sel aastal lisaks Vipsile veel kaks Red Bulli kasvandikku: austraallane Liam Lawson, kes on eestlase tiimikaslane Hitechis, ja hindu Jehan Daruvala, kes sõidab Carlini meeskonnas.