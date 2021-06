Skandaal Saksamaal: kõrgliiga parimaks noormängijaks valitud ründetuus valetas end nooremaks

Stuttgardi ridades Bundesligas 11 korda skoori teinud Wamangituka pärisnimi on hoopis Silas Katomba Mvumpa ning tema vanuseks on 22 eluaastat. Kuigi kõik olid Saksamaal sellest vapustatud, siis tegelikult oli süüdi hoopis noormehe endine agent.

Just too agent olevat sundinud Mvumpal omale uut identiteeti looma ning seda ka 2017. aastal Belgia kõrgliiga klubisse RSC Anderlechti siirdudes tehti. «Esiteks on Silas siin kindlasti ohver. Mul on tema suhtes kõrge austus, et ta tuli meie juurde ja rääkis üldse kõigest ausalt,» selgitas Suttgardi spordidirektor Sven Mislintat.