Mourinho plaanib Itaalias suurpuhastust: 23 mängijat saavad ilmselt sule sappa

Mullu Paulo Fonseca käe all Itaalia kõrgliigas seitsmenda koha teeninud ja Euroopa liigas poolfinaalis konkurentsist langenud AS Romas on toimumas Mourinho tulekuga suured muutused.

Portugallane tõdes, et tulemuste parandamiseks tuleb vaadata ümber kogu praegune töö. Nõnda soovib Mourinho töötada iga päev hoopis väiksema koosseisuga. Põhimeeskonda kuuluks ainult 22 mängijat ning nende hulka lisatakse veel mõned noormängijad. Hetkel kuulub AS Roma nimekirja 45 mängijat.

See on ka majanduslikult positiivne käik Roma jaoks, sest hetkel on palga maksmisega juba väikseid probleeme ning väiksem koosseis lahendaks seda oluliselt. Hetkel on klubi kõige suurema palgaga mängija ründetuus Edin Džeko, kellele nädalas makstakse 186 000 eurot.