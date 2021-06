Venemaa jäähoki olümpiavõitja MMist: arusaamatu turniir, mida ma kordagi isegi ei vaadanud

Nõnda puudus mängude ajal areenil tavapärane melu, kuid sedasi on spordivõistlused toimunud juba sisuliselt aasta aega. Venemaa legendaarsele ründajale Pavel Datsjukile see aga ei meeldi.

«Ma ei vaadanud MMi ajal ühtegi mängu. Ma ei arva, et see oligi üldse õige MM, sest fännideta pole sellisel võistlusel mõtet. Minu jaoks oli tegemist arusaamatu võistlusega, sest fännideta mängimine on igav ja ei oma mingit mõtet,» selgitas 42-aastane venelane kohalikule meediale.