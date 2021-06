Euroliiga võitja: olnuks meie asemel CSKA või Barcelona, poleks mänge nii lihtsalt ära jäetud

Anadolu peatreener Ergin Ataman avaldas nüüd, et kui nende asemel olnuks Moskva CSKA või Barcelona, poleks Euroliiga mänge nii lihtsalt ära jätnud.

Mullu märtsis katki jäänud Euroliiga põhihooaega juhtis Anadolu Efes, kuid head seisu hoidnud klubil ja ka konkurentidel ei lubatudki hooaega lõpuni mängida. Lõpuks võttis Istanbuli ikkagi oma ja teenis meistrikarika lõppenud hooajal. Peatreener Ataman käis nüüd aga välja, et kui sarnases olukorras olnud mõni teine tippklubi, siis oleks võinud asi teisiti minna.

«Eelmisel aastal jäi mängud pandeemia tõttu toimumata. Ma mõtlesin, et meile antakse võimalus suvel hooajaga jätkata, kuid seda ei juhtunud. Vale on öelda, et mängud ei toimunud, sest meid koheldi teistmoodi. Aga kui meie asemel olnuks tabeliliider Barcelona või CSKA, siis poleks Euroliiga neid matše nii lihtsalt ära jätnud,» ütles Ataman Eurohoopsile.