Toyota rallitiim lahkub Eestist kahel põhjusel

Peetri baasi sulgemisel on kaks peamist põhjust. Teatavasti võetakse järgmisel hooajal WRC-sarjas kasutusele hübriidtehnoloogia. Lihtsustatult öeldes koosneb hübriidkomplekt ühe kasti sisse pandud akudest. Selle hoiustamine vajab aga spetsiaalset keskkonda, mille jaoks tuleb rallimeeskondadel teha kulukas investeering.

Praegu tegutseb Toyota korraga kahes keskuses – Peetris ja Jyväskyläs. Samamoodi jätkamine tähendanuks, et hübriidkomplektide hoiustamiseks vajalik keskkond tulnuks ehitada nii Eestisse kui ka Soome. «Hindasime olukorda ja leidsime, et kuluefektiivselt on meil mõistlikum koondada baas ühte kohta,» sõnas Toyota rallimeeskonna projektijuht Yuichiro Haruna intervjuus Postimehele.