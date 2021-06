Djokovic vs. Nadal: Prantsusmaa lahtiste poolfinaal tuleb finaalivääriline

Nadal alistas veerandfinaalis Diego Schwartzmani (ATP 10.) 6:3, 4:6, 6:4, 6:0. Djokovic ja Nadal on karjääri jooksul kohtunud tenniseväljakutel 57 korda, ühe kohutmise rohkem on võitnud 34-aastane serblane.

saviliivaväljakutel on aga peal hispaanlane 19:7 ning Prantsusmaa lahtistel on Djokovic suutnud Nadali alistada vaid korra, seitse korda on peale jäänud maailmas kolmas reket. 2020. aasta Prantsusmaa lahtistel kohtusid mehed finaalis, 6:0, 6:2 ja 7:5 võiduga teenis oma 13. Pariisis toimuva suure slämmi esikoha.