Tokyos ei võistle ilmselt ühtegi Eesti odaviskajat

Eesti olümpiakomitee (EOK) spordidirektor Martti Raju kinnitas Postimehele, et Kirdi teenitud koht Tokyo OMil oli personaalne ja kedagi teist tema asemel võistlustulle saata ei saa. «Kvalifikatsiooninormide aeg veel kehtib, aga normitäitjat ei paista,» ütles Raju. Odaviske OM-norm Tokyo mängudeks on aukartust äratav 85 meetrit.

«Kergejõustikus on olümpial nimelised kohad. Kui ühel distsipliinil on näiteks neli normitäitjat, siis peab valima neljast kolm. Riigil võib olla kas või kümme normitäitjat, aga üle kolme välja panna ei saa,» selgitas Raju tausta ja tõi näite, et Eestil on palju normitäitjaid meeste kümnevõistluses.