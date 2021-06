Kirdi abimees Vister olümpiamängudele minemisest: see oleks olnud täielik eneselõhkumine

Kui veel mõni kuu tagasi oli Kirdil eesmärk juunis võistlustulle naasta, siis nüüd võib kindlalt öelda, et seda ei juhtu. Parimal juhul toimub esimene võistlus augusti teises pooles. Vister loodab, et midagi valesti taastumise juures ei tehtud ja tegemist on lihtsalt aeglaselt paraneva vigastusega.

«See ravi lihtsalt võtab pikalt aega. Viimased kuud pole väljas täishooga viskeid sooritada. Oleme andnud rahu ning lootsime, et nõnda paraneb vigastus kiiremini, kuid ka sellest ei piisanud. Viimased uuringud täitasid, et murekoht on endiselt olemas,» selgitas Vister.

Aprillis jõuti Kirdi taastumisprotsessis nõnda kaugele, et oda sai visata juba 75 protsenti hoojooksuga. Sellele andis aluse hea paranemine ja kõik näis plaanipäraselt minevat. Kahjuks esines kiiresti ka tagasilöök.

«Meil toimusid sisehallis treeningud ja vaikselt võis juba paari ristsammu pealt kõike teha. Polnud teinud hüppeid ega midagi. Viimases laagris Hispaanias alustasime pikemate jooksutreeningutega, kuid seal andis kand kohe ka väga valuliselt tunda. Läksime tegime pildi ja endiselt seda vigastuskollet ja taandumine oli aeglustunud,» jätkas Eesti odaviske rekordimehe abimees.

Viimasel ajal hakkasidki käima läbi mõtted Tokyo mängude loobumisest. Kõike arutati meeskonnaga (Magnus Kirt, Indrek Tustit, Madis Rahu ja Marek Vister) ning ühistelt jõuti seisukohale, et olümpiamängudele pole mõtet minna ainult osalemise pärast. «Vestlesime kogu tiimiga selles küsimuses. Ühiselt leidsime, et praeguses olukorras pole mõtet sinna minna. See oleks täiesti eneselõhkumine ja tippkonkurentsis poleks meil seal ilmselt midagi kaasa rääkida,» tõdes Vister.

Arvestades, et see otsus pole ühelegi sportlasele kerge langetada, kuna olümpiamängudel saab osaleda enamasti ainult paaril korral. Sestap mõeldi ikkagi kaua ka pärast meeskonna soovitust. «Eks see tuli täiesti viimasel minutil. Kindlasti polnud see juba pikalt peas mõlkunud idee,» lisas abimees.