Laskesuusakoondise peatreener alustas uue traditsiooniga, mängu on pandud rändkarikas

27-aastane Talihärm on koondisesse kuulunud peaaegu kümme aastat ja on selle aja jooksul treeninud erinevate treenerite käe all. Valgevenelase Svoboda on tal seni öelda vaid kiidusõnu. «Ta ütles meile esimese asjana, et me küsiksime tema käest küsimusi. See on olnud väga hea, sest mingid asjad on päris uued ja me ei saa kohe kõigest aru,» ütles Talihärm.

Johanna Talihärm FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Ta avaldas, et treeninglaagris on paremas laskevormis olnud naised. Svoboda on alustanud traditsiooniga, kus mehed ja naised võistlevad täpsuslaskmises ja välja on pandud rändkarikas. «Seni on karika võitnud kolm erinevat naist ja üks mees. Naised on lihtsalt paremad, ütleme poistele, et võtke end kokku,» rääkis Talihärm.

Eestlaste treeninglaagri režiim on suhteliselt tavaline. «Äratus on 7.30, siis on hommikujooks, venitused ja hommikusöök. Laskmisega alustame üheksast ja rutiin on väga erinev. Me ei lase lihtsalt tulemuse peale, vaid lihtsalt proovime paremini läbi saada ja harjutada, see on võrreldes varasemaga erinev,» selgitas Talihärm.