Naiste tennis on lahtisem kui eales varem, eriti Prantsusmaa lahtistel

Viimase 12 aasta jooksul on peetud täpselt 44 slämmiturniiri ning neil on suutnud triumfeerida 22 erinevat naistennisisti. Võrdluseks meeste seas on viimasel tosinal aastal suure slämmi võitnud ainult seitse erinevat mängijat.

Ka tänavused Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused toovad vähemalt naiste üksikmängus järjekordselt uue nime sellesse nimekirja. Nii venelanna Anastassija Pavljutšenkova, sloveenlanna Tamara Zidanžek, tšehhitar Barbora Krejčíková kui ka kreeklanna Maria Sakkari jõudsid üldse esmakordselt suure slämmi turniiril poolfinaali. Seejuures oli ainsana Pavljutšenkova varasemalt parimal juhul kaheksa parema hulka jõudnud.

Siiski võib öelda, et Prantsusmaa lahtised ongi koht, kus üllatusi võib igal aastal oodata. Viimase 13 aasta jooksul on seal võidukarika pea kohale tõstnud 11 erinevat mängijat. Teistel suure slämmi turniiridel on see number ikkagi ühekohaline.

Kindlalt võib väita, et kuuendat korda järjest võidab Prantsusmaal naiste seas suure slämmi turniiri tennisist, kes pole seda kunagi varem teinud. See on ka absoluutne rekord, sest teistel turniiridel on varasemalt ikkagi suutnud tippmängijad oma edu ühel või teisel aastal korrata.