EOK spordidirektor Magnus Kirdi otsusest: müts maha tema ees, et nõnda varakult seda teatas

Kirt teatas täna pressiteate vahendusel, et loobub Tokyo olümpiamängudel osalemisest. Doha MM-il saadud õlatrauma ravi kulges küll plaanipäraselt, kuid detsembris saadud tõsine jalavigastus ei luba enne mänge korralikult treenida.

Tegemist on kandluu eesosa väsimusmurruga, mille paranemisaeg on reeglina 6 kuni 8 kuud. Kahjuks viimase uuringu alusel ei saa öelda, et murd oleks lõplikult paranenud ja võiks alustada täiskoormusega treeningut.