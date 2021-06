Pärast jõule tehti esimesed uuringud ning selgus, et Kirdil on kandluu eesosa väsimusmurd. Esialgu eeldati, et taastumisele kulub kuus kuni kaheksa kuud. Tegelikkus oli aga hoopis midagi muud. Samal jalal on Kirdil varem olnud pöia väsimusmurd, seekordne vigastus on sama jala teises kohas.