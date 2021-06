Norra 20-aastane jooksutäht purustas endast vanema Euroopa rekordi

Doha maailmameistrivõistlustel 5000 meetri jooksus viienda koha teeninud Ingebrigtsen kinnitas taas, et on Tokyo olümpiamängudel kindel medalinõudleja. Täiskasvanute tiitlivõistlustelt on tal seni ette näidata 2018. aasta Berliini EM-kullad 5000 ja 1500 meetris.