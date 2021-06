Mayweatheri ja Pauli poksimatš teenis telepiletite pealt oodatust rohkem

Sedavõrd suur piletite müük on mõnevõrra üllatus. Tasuliste telepiletite müügi arvutamisele spetsialiseerunud ajakirjanik Dave Meltzer hindas matši järel, et müügiks läks 600 000 – 650 000 piletit. Samas tunnistas ta, et nii varajases faasis on väga keeruline täpset hinnangut anda.

44-aastane Mayweather on olnud osaline neljas poksiajaloo ostetuimas matšis. Rekord kuulub Mayweather vs. Manny Pacquiao matšile, mis müüs 4,6 miljonit telepiletit. Mayweather vs. Conor McGregor sai tulemuseks 4,3 miljonit, Mayweather vs. Oscar De La Hoya 2,48 miljonit ning Mayweather vs. Canelo Álverez 2,2 miljonit telepileti müüki.