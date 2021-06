Lewis Hamilton: Red Bullil on ilmselgelt kõige kiirem auto

Vormel 1 sarjas on sõidetud kuus etappi ning nii Mercedesel kui ka Red Bullil on kirjas kolm võitu. MM-arvestust juhib 105 silmaga Max Verstappen (Red Bull), Hamilton kaotab talle teisena nelja punktiga.

«On selgelt näha, et praegu on Red Bull kõige kiirem auto. Nendega on väga, väga raske sammu pidada,» lausus Hamilton, kes lõpetas Bakuu etapi alles 15. kohal ja jäi punktideta. «See on üsna ebameeldiv kogemus teha nii palju tööd ja siis jääda tühjade pihkudega, aga selliseid asju tuleb ette.»