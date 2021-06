Endine Venemaa jalgpalliklubi president: ma tahan, et meie koondis põlvitaks

«See on igati adekvaatne käitumine normaalsete inimeste jaoks. BLM liikumine kannab endas mõtet, et kõik inimesed on ühtemoodi tähtsad.

«Võitlus rassismi vastu on väga tähtis ja ma tahan, et meie võistkond põlvitaks enne kohtumise algust. Tšertšesovi (Venemaa koondise peatreener) käe all mängides on see võimalik,» rääkis Smorodskaja Sport24-le.