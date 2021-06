Tänak tuleb nädalavahetusel taas rajale. Adamo: Ott vajab asfaldil kogemusi

Tiimipealik Andrea Adamo kodukandis toimuval rallil osales Hyundai ka mullu: siis olid WRC-autodega väljas Tänak ja Theirry Neuville ning kokkuvõttes jäi peale belglane. Tulemus ei tähendanud toona – ega ka tänavu – aga suurt midagi, sest selliseid võistlusi kasutatakse peamiselt masina testimiseks.

Eriti oluline on eesootav nädalavahetus Solbergi jaoks, kes teeb alles oma teise stardi WRC-autoga. Lapimaa MM-etapil esmakordselt neljarattalise põrgulise rooli istunud rootslane pidanuks teise võimaluse saama eelmisel nädalavahetusel Sardiinias, kuid siis nurjas isa Petter Solbergi positiivne koroonaproov tema plaanid.

Nüüdseks on eneseisolatsioon aga seljataha jäetud ning noor ralliäss stardiks valmis. Tiimipealik Adamo tunnistas usutluses DirtFishile, et ta annab Solbergile oma koduteedel võimaluse, et noormehe tuju pärast tagasilööki tõsta. «Ma tead Oliveri, tema isa ja ema. Neil tuleb taas rõõmu tunda ja Alba on koht, mida nad kindlasti naudivad,» lausus itaallane.

«Ta sõidab siin kõik katsed, kuid seda pingevabalt. Minu meelest on oluline, et ta saaks rahulikult asfaldil oma debüüdi teha. See on ka ralli, kus on olemas inimesed, kes talle raja ääres kaasa elavad,» jätkas Adamo.

Ent Albasse ei minda niisama emotsioone hankima: seal tuleb teha ka tööd, sest viimasel asfaldirallil Horvaatias ei näidanud Lõuna-Korea autotootja just kõige lennukamat minekut.

«See võistlus on meie jaoks oluline, kuna nii on meil võimalik enda tööprotsessi käigus hoida. Ott vajab Theirryst rohkem aega, et asfaldil selle autoga kohaneda, mistõttu otsustasime sellest võimalusest kinni haarata,» lausus Adamo.

«Alba ralli korraldajad ootavad meid alati tagasi ja on äärmiselt toetavad. Aga ausalt öeldes pole mina see [kes siia tagasi tahab tulla]. Sõitjad on siinsete katsetega lihtsalt väga rahul ning nad on öelnud, et need on head teed auto testimiseks. See on meie jaoks väga oluline,» jätkas Adamo ning lisas seejärel lõpetuseks, et kuigi ametlikult ollakse stardis võistlusväliselt, tahavad nad teistele sõitjatele kindla peale ära teha. «Me pole siin, et veini juua või toitu nautida. Me tulime võitma!»